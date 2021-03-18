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لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري

الخميس 18/مارس/2021 - 11:15 ص
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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أعلنت وسائل إعلامية،، عن لقاء مرتقب بعد ظهر اليوم الخميس بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبحث تشكيل الحكومة.

 

وفي وقت سابق، حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، المواطنين من خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، وفقًا لقناة اكسترا نيوز.

 

وأغلق المحتجون، معظم مداخل العاصمة اللبنانية بيروت، من قبل محتجين على تردي الوضع الاقتصادي والأزمة السياسية.

 

وقام المحتجون، بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة منذ ساعات الصباح، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار.

 

وشهد لبنان في مختلف المناطق، احتجاجات واسعة على مدى الأيام السابقة، وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات،  بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، وهو مستوى متدن للغاية وغير مسبوق.

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مداخل العاصمة اللبنانية لقاء مرتقب سعد الحريري الرئيس اللبناني

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