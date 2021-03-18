خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف صفقات المارد الأحمر الصيفية القادمة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لم يحدد أي لاعب حتى هذه اللحظة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف، أن موعد حسم أسماء صفقات الأهلي الصيفية سيكون عقب انتهاء دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في جلسة تجمع بين المدرب الجنوب أفريقي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادي.

وفاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.