عضو بـ "الشيوخ": مبادرة «حياة كريمة» أبلغ رد على كافة مزاعم وافتراءات المنظمات المشبوهة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مبادرة «حياة كريمة» من أضخم المشروعات القومية على مدار التاريخ المصري، ويؤكد عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل في قلوب أهالينا في الريف والصعيد، إضافة إلى توفير كافة السُبل في إيجاد معيشة وتنمية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأضاف «الهضيبي»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لها دورًا مهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة ترد على كافة المزاعم والافتراءات التي تروجها المنظمات المشبوهة والجماعة الإرهابية، في محاولة لهدم وتشويه تلك الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحق فى «حياة كريمة» أحد المبادئ الرئيسية التي تبنى عليها حقوق الإنسان وفقًا لما جاء في كافة المواثيق الدولية في هذا الصدد، موضحًا أن الدولة المصرية برهنت جديتها في تطوير حياة المصريين وتقديم خدمات معيشية أفضل.



وأردف، «المبادرة تهدف لإعمار كافة المحافظات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحديث الطرق، من خلال إعادة رصفها وإصلاح الصرف الصحى والوحدات الصحية وتوصيل الغاز والكهرباء، مما يؤكد أن هناك رغبة فى إحداث تغييرات شاملة بحياة المواطن المصرى رغم التحديات التى تمر بها الدولة والتأكيد على الإصلاح».

