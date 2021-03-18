Advertisements

عضو بـ "الشيوخ": مبادرة «حياة كريمة» أبلغ رد على كافة مزاعم وافتراءات المنظمات المشبوهة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مبادرة «حياة كريمة» من أضخم المشروعات القومية على مدار التاريخ المصري، ويؤكد عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل في قلوب أهالينا في الريف والصعيد، إضافة إلى توفير كافة السُبل في إيجاد معيشة وتنمية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف «الهضيبي»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لها دورًا مهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة ترد على كافة المزاعم والافتراءات التي تروجها المنظمات المشبوهة والجماعة الإرهابية، في محاولة لهدم وتشويه تلك الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحق فى «حياة كريمة» أحد المبادئ الرئيسية التي تبنى عليها حقوق الإنسان وفقًا لما جاء في كافة المواثيق الدولية في هذا الصدد، موضحًا أن الدولة المصرية برهنت جديتها في تطوير حياة المصريين وتقديم خدمات معيشية أفضل.

وأردف، «المبادرة تهدف لإعمار كافة المحافظات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحديث الطرق، من خلال إعادة رصفها وإصلاح الصرف الصحى والوحدات الصحية وتوصيل الغاز والكهرباء، مما يؤكد أن هناك رغبة فى إحداث تغييرات شاملة بحياة المواطن المصرى رغم التحديات التى تمر بها الدولة والتأكيد على الإصلاح».

أخبار تهمك

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

منذ 33 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

اليوم.. البدري يعلن قائمة المنتخب بضم 26 لاعباً و4 حراس مرمى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

11:26 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار