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محمد عز يروج لمسلسله الجديد "المداح" ويُعلق :"كرمك يارب وتوفيقك"

الخميس 18/مارس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج الفنان محمد عز لمسلسل "المداح" الذي يُشارك به في السباق الرمضاني المقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد عز صورة جديدة له برفقة الفنانة نسرين طافش، وعلق عليها قائلاً :"المداح رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله، كرمك يارب وتوفيقك".

مسلسل "المداح "بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، أحمد بدير، حنان سليمان، وهو من إخراج أحمد سمير فرج، وهو من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة "سينرجي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد عز الدرامية مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رجب، محمد عز، إنعام سالوسة، رياض الخولي، مي سليم، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، أحمد إمام، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي.

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