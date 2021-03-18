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دورية أمنية تحبط عملية نصب على أجنبي في القاهرة.. "الأرض فيها آثار"

الخميس 18/مارس/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنیة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمین الطرق والمنافذ والمعینة لملاحظة الحالة الأمنیة بدائرة قسم شرطة 15 مایو بمدیریة أمن القاھرة، من ضبط (شخصین "لأحدھما معلومات جنائیة"، والآخر یحمل جنسیة أجنبیة) حال إستقلالھما سیارة ( قیادة الأول) وعثر بداخلھا على ( ٣ قطع حجریة یشتبھ فى أثریتھا -
ماسك غاز - أدوات حفر- حبال - فلاشة تحوى على صور ومقاطع فیدیو لقطع أثریة ومقابر أثریة).

بمواجھتھما قرر أحدھما بإصطحاب الآخر إلى إحدى محافظات الصعید للنصب علیھ فى شراء
قطعة أرض زراعیة، عقب إیھامھ بالعثور على القطع الحجریة المضبوطة بحوزتھ بقطعة الأرض
المشار إلیھا، وأنھ في سبیلھ لعرض الأحجار على أحد المختصین في الكشف عن الآثار.

وعقب التأكد من أثریتھا یقوما بشراء تلك الأرض للتنقیب فیھا عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة
بحوزتھما، وبسؤال المتھم الآخر أیدھا بما جاء بأقوال المتھم الأول، وإتھمھ في الشروع فى النصب عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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