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كلوب: ليفربول قد يخسر دوري أبطال أوروبا بأخطاء ساذجة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال مدرب ليفربول يورجن كلوب، إن أخطاء ساذجة حرمت الفريق من الدفاع عن اللقب المحلي وقضت على آماله تقريباً في الحصول على مكان في المربع الذهبي في نهاية الموسم.

وبعد التتويج بجدارة باللقب الموسم الماضي يحتل ليفربول الآن المركز السادس بين فرق البطولة العشرين برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي اللندني الرابع قبل آخر 9 جولات من الموسم.

ونقلت صحيف بيلد الألمانية واسعة الانتشار عن كلوب قوله: "أحب أن أكون متفائلاً، لكنه بالنظر لوضعنا في الدوري فإنه أصبح من شبه المستحيل الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب الألماني: "الوصول لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنجليزي سيكون صعباً".

وأشار كلوب إلى أن فريقه دفع ثمناً باهظاً بسبب أخطاء غير متوقعة تماماً.

وقال أيضاً: "المنافس عادة لا يحتاج إلى الكثير من الفرص في مواجهتنا لأننا نرتكب أخطاء غير مقبولة والتي يمكن وصفها بأنها أخطاء ساذجة".

وليفربول مستمر في دوري أبطال أوروبا حتى الآن بعد تأهله لدور الثمانية عقب تجاوز رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني في دور الـ16.

ورغم أن غياب الفريق عن البطولة الأوروبية الأولى للأندية الموسم المقبل سيكون بمثابة ضربة كبيرة إلا أن المدرب الألماني يقول إنه غير قلق على المستقبل.

وقال عن ذلك: "سيعني هذا خسارة مالية هائلة، وفي أي فريق تقريباً فإنني سأتعرض للمساءلة جراء ذلك.. وهذا أمر طبيعي وأنا أتقبله".

وفي المواجهة المقبلة سيحل ليفربول ضيفاً على آرسنال اللندني بعد العطلة الدولية في 4 أبريل (نيسان) المقبل.

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