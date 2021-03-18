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"هشغلكم فلوسكم في التجارة".. الأموال العامة تضبط نصاب المنتزه

الخميس 18/مارس/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحریات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قیام (صاحب شركة للتجارة والتوزیع - كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندریة) بإنشاء الشركة المشار إلیھا "بدون ترخیص" وإتخاذھا مقرًا لممارسة نشاطًا إحتیالیًا في الإستیلاء على أموال المواطنین بزعم إستثمارھا وتوظیفھا لھم، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى عن تلقیھ مبالغ
مالیة لإستثمارھا فى مجالات مختلفة مقابل أرباح شھریة، بالإضافة إلى منحھ قروض لراغبى الحصول
علیھا من محدودى الدخل بالمخالفة للقانون، وتمكن خلال ذلك من الإستیلاء على مبالغ مالیة من المواطنین.


عقب تقنین الإجراءات تنسیقًا مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن الإسكندریة تم إستھداف مقر الشركة المشار
إلیھا وأمكن ضبطھ وعثر بمقر الشركة على (مجموعة كبیرة من العقود والضمانات البنكیة بأسماء
أشخاص مختلفة لتسھیل عملیات الإستیراد والتصدیر - مجموعة كبیرة من الحوالات المالیة والإیداعات
النقدیة بإسم المتھم والفواتیر الخاصة بالشركة المشار إلیھا موضح بھا المبالغ المالیة المطلوبة من
العملاء والتى بلغت قیمتھا حوالى خمسة ملیون جنیھ تقریبًا - مجموعة من دفاتر شیكات بنكیة – عدد من
المضبوطات الدعائیة والإعلانیة للشركة - عدد (2 (أكلاشیھ - 5 أجھزة حاسب آلى بفحصھم فنیًا تبین
تم إتخاذ الإجراءات القانونیة. المتھم بالمضبوط أقر بنشاطھ الإجرامى على النحو المشار إلیھ. أنھم محملین بكافة بیانات العملاء والرسائل والتحویلات المالیة لعملاء الشركة المشار إلیھا)، وبمواجھة

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