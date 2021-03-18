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حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي
الخميس 18/مارس/2021 - 12:00 م
الفجر الرياضي
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كشف الاعلامي أحمد شوبير، حفيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول إمكانية رحيل حسين الشحات، عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي والانضمام لأحد الأندية الخليجية.
وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية:«محدش يتعب قلبه في موضوع حسين الشحات، قاعد في الأهلي ومش ماشي».
وتابع :«حسين الشحات يحب الأهلي وملتزم مع النادي حتى نهاية عقده وسعيد باللعب داخل القلعة الحمراء».
وأكمل:«أنباء عديدة تشير إلى رحيله إلى أحد الدوريات الخليجية ولكني واثق من بقائه واستمراه مع الأهلي، وهذا أمر مفرغ منه».
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