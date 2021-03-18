حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

كشف الاعلامي أحمد شوبير، حفيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول إمكانية رحيل حسين الشحات، عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي والانضمام لأحد الأندية الخليجية.





وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية:«محدش يتعب قلبه في موضوع حسين الشحات، قاعد في الأهلي ومش ماشي».





وتابع :«حسين الشحات يحب الأهلي وملتزم مع النادي حتى نهاية عقده وسعيد باللعب داخل القلعة الحمراء».





وأكمل:«أنباء عديدة تشير إلى رحيله إلى أحد الدوريات الخليجية ولكني واثق من بقائه واستمراه مع الأهلي، وهذا أمر مفرغ منه».



