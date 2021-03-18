موعد مباراة ميلان ضد مانشستر يوناتيد اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

يستعد نادي ميلان الإيطالي لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ميلان أمام نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب سان سيرو، معقل الروسونيري.

وكانت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأولد ترافورد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة Bein sports 4k hdr، bein sports 1 hd premium.