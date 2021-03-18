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مؤسسة ثواب في أسوان تطلق مبادرة لتوفير 5 آلاف شنطة رمضانية

الخميس 18/مارس/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أطلقت مؤسسة ثواب في أسوان مبادرة لتوفير 5 ألاف شنطة رمضانية لتوزيعها علي الفئات المستحقة خلال شهر رمضان المقبل وذلك للعام الثاني علي التوالي.

وقال محمد دسوقي رئيس مجلس امناء المؤسسة أن الشنطة الرمضانية الواحدة التي سيتم توزيعها خلال الشهر الكريم تضم كمية من المواد الغذائية التي تكفي 5 افراد لمدة أسبوع ويبلغ اجمالي تكلفة الشنطة الواحدة 150 جنيها.

وأوضح أن الشنطة تضم كميات متنوعة من السلع الغذائية بواقع 2 كيلوجرام من الأرز، و3 اكياس من المكرونة و2 كيلو جرام من السكر علاوة علي كيلوجرام واحد لكل من الفول والعدس والفاصوليا والسمن والبلح، وزجاجة زيت وفرخة وكيس ملح وصلصلة وشاي.

وأشار الي ان المؤسسة توزع هذه الشنط الرمضانية علي الفئات المستحقة بعد اجراء ابحاث اجتماعية عليها للتأكد من احقيتهم في الحصول علي هذه المساعدات،وهذه الفئات هي: الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود، والمرأة المعيلة للأيتام أو للأطفال، والافراد غير القادرين علي العمل من الرجال والنساء والمسنين والمرضي.

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