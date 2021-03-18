السيسي ينعي الرئيس التنزاني جون ماجوفولي



نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، نظيره التنزاني جون ماجوفولي.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة الأخ الرئيس جون ماجوفولي رئيس تنزانيا، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الأفريقية.

