كشف ملابسات سحل سيدة لسرقتها في البساتين

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتین بمدیریة أمن القاھرة من (ربة منزل - مقیمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم") بأنھا حال سیرھا بدائرة القسم فوجئت بقیام مجموعة من الأشخاص یستقلون مركبة "توك توك" قاموا بخطف حقیبة یدھا وبداخلھا (مبلغ مالى - ھاتف محمول) مما أدى إلى سقوطھا أرضًا وحدوث إصابتھا المشار إلیھا ولاذوا بالفرار.



وبإجراء التحریات وجمع المعلومات توصلت الجھود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق، عاطلَین- مقیمون بدائرة قسم شرطة دارالسلام "لإثنین منھم معلومات جنائیة").



وعقب تقنین الإجراءات تم ضبطھم حال إستقلالھم مركبة "التوك توك" ملك أحدھم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتھم (فرد خرطوش وطلقة لذات العیار- سلاح أبیض "مطواة").



وبمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بحیازتھم للسلاح النارى والأبیض بقصد الدفاع، وتم بإرشادھم ضبط (جزء من المبلغ المالى- الھاتف المحمول المستولى علیھ).



بإستدعاء المجنى علیھا تعرفت على الھاتف وإتھمتھم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.