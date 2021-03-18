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عاجل.. السيسي ينعي الرئيس التنزاني

الخميس 18/مارس/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنزاني الراحل جون ماجوفولي، وذلك حسبما ذكر متحدث الرئاسة عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك.

وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة فخامة الأخ الرئيس "جون ماجوفولي"، رئيس تنزانيا الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الافريقية.

وانطلاقا من العلاقات الاخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا أكد الرئيس تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، مع الاشقاء في تنزانيا في هذا المصاب الأليم، وداعيا الله تعالي ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرته ومحبيه الصبر والسلوان

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