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الرئيس العراقي: هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأمريكية والأجنبية
الخميس 18/مارس/2021 - 11:36 ص
وكالات
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأمريكية والأجنبية القتالية في العراق.
وأضاف الرئيس العراقي، في تصريحات
صحفية، نشترها قناة سكاي نيوز عربية: "هناك خلل في العلاقة بين بغداد وأربيل ويجب
وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني".
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