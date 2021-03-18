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الرئيس العراقي: هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأمريكية والأجنبية

الخميس 18/مارس/2021 - 11:36 ص
الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
وكالات
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأمريكية والأجنبية القتالية في العراق.

 

وأضاف الرئيس العراقي، في تصريحات صحفية، نشترها قناة سكاي نيوز عربية: "هناك خلل في العلاقة بين بغداد وأربيل ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني".

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