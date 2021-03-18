الرئيس العراقي: هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأمريكية والأجنبية

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن هناك قرار بإنهاء وجود القوات الأمريكية والأجنبية القتالية في العراق.

وأضاف الرئيس العراقي، في تصريحات صحفية، نشترها قناة سكاي نيوز عربية: "هناك خلل في العلاقة بين بغداد وأربيل ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني".