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بصورة من الكواليس.. أحمد صيام يروج للحكاية الثالثة من مسلسل "وراء كل باب"

الخميس 18/مارس/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعلن الفنان أحمد صيام عن موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "وراء كل باب" وهي حكاية "شنطة سفر.

ونشر أحمد صيام صورة له من كواليس تصوير المسلسل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات" إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً :"شنطة سفر بداية من السبت للأربعاء الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة.

مسلسل "وراء كل باب"، وهو عبارة عن مسلسل تشويقي يتكون من مجموعة من الحواديت تتكون كل حدوتة من 5 حلقات، ويوسف عثمان يمثل الحدوتة الثانية بعنوان "يوم من الأيام"، ويشاركه البطولة الفنان القدير أحمد خليل، الحكاية من تأليف يسري الفخراني وقصة وسيناريو وحوار محمد الشواف من إخراج أحمد خالد أمين، ومن المفترض أن يتم عرضه أول شهر مارس القادم.

والجدير بالذكر أن أحمد صيام يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "كل ما نفترق"، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشویقي ملئ بالغموض، وأن أحداثه مليئة بالمفاجآت، ويشارك في العمل كل من آيتن عامر، ريهام حجاج، رانيا يوسف، أحمد فهمي، سلوى خطاب، عمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، ورحاب الجمل، ومن تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

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