رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة (صور)

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمحطة مياه أبو عياد المدمجة بسعة تصميمية 60 لتر ث\، ومحطة مياه أبوسلطان بسعة تصميمية 90 لتر ث\، ومحطة "البورسعيدية" الكومباكت بسعة تصميمية 90 لتر ث\، ومحطتي الطيران 1 و2 بمجمع محطات المنايف بسعة تصميمية 60 لتر ث\، ومحطة مياه هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر \ ث، وذلك بعد إعادة التأهيل ورفع الكفاءة وإحلال وتجديد وصيانة المحطات، وذلك استعدادا لماراثون فصل الصيف وإنتاج كوب ماء نظيف، والقضاء بشكل نهائى على مشكلة ضعف مياه الشرب، بسبب الزيادة السكانية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، في إقليم القناة.



وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة أعمال صيانة الطلمبات، ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحى، وتغيير ألواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع “العكرة – الفلاتر- الشبكة" بالإضافة إلى أعمال مراشمة ودهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصرى والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول من نواتج الحفر، مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على على المحطة وإطالة عمرها الافتراضى وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.



وأضاف رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

