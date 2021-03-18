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ضبط 1240 قضية تموينية في حملات موسعة خلال 24 ساعة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1240 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (6 طن " أسماك ماكريل" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫8 طن " مقطعات دواجن، مفروم لحوم " بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ).. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (4٫6 طن سلع غذائية "بودرة، زيت طعام، كاكاو، نشأ، سكر حر" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، عدد 2980 عبوة "شيكولاتة" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة "منتج نهائى"، عدد 5200 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة لذات العلامة التجارية "أدوات إنتاج"، خط إنتاج).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للصنعات الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3٫66 طن "أرز أبيض، سكر حر" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (5 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة "مستلزمات إنتاج"، 400 كيلو جرام "قشطة، جبنة موتزاريلا" معبأة داخل عبوات يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى").. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بدون ترخيص ) بمحافظة البحيرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (1،4 طن "سكر تموينى"، عدد 600 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية) تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة القليوبية، وضبط (1،25 طن "دقيق بلدى مدعم") تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة سوهاج، وضبط (4 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير مطابقة لمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

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