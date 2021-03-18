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محافظ شمال سيناء يكشف موعد افتتاح سوق العريش للجملة (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء دكتور عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح سوق العريش لتجارة الجملة بالمحافظة في 25 إبريل ليكون إضافة كبيرة تلبي احتياجات مواطنيها، مشيرَا إلى أنه على مرحلتين، تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمرحلته الأولى التي تتيح 36 محلا للخضراوات والفاكهة، كما يحتوي السوق على 8 ثلاجات للتبريد والتجميد حسب الاحتياج، منهم 6 ثلاجات للموز.

وأشار "شوشة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أن السوق يحتوي على مبانٍ إدارية وكافيتريات ومصنع ثلج كامل يغطي مدينة العريش بالكامل، كما أنه مزود بالإضافات التكنولوجية المختلفة، ولن تشهد البوابات الرئيسة الخاصة بها تدخل العامل البشري.

وتابع محافظ شمال سيناء: "انتهت التشطيبات النهائية تقريبًا، والسوق سيؤدي إلى خفض الأسعار، إذ أنه سيغلق دائرة الوسطاء ليصل المواطن إلى السلع من مكان واحد يحصل منها على ما يريده وبالتالي فإن المحافظة اختزلت 4 مراحل لشراء السلعة".

ولفت إلى ان المرحلة الأولى من السوق تلبي احتياجات المواطن السيناوي، لافتًا إلى أنه جرى غلق السوق القديم مع بداية الأعمال الإرهابية في عام 2013، مضيفا: "طبقا للتعليمات فإن هذا السوق سيخضع لنظام المزايدات التي يفوز بها التاجر الذي يقدم أعلى عرض، وسيعمل بنظام حق الانتفاع للتجار وليس الإيجار، وهناك جهاز تنفيذي لإدارة السوق من أجل إصدار التراخيص حتى يلبي أي مطالب لتجار الجملة والتجزئة".

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