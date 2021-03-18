Advertisements

رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة

الخميس 18/مارس/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، التشغيل التجريبي لمحطة مياه أبو عياد المدمجة بسعة تصميمية 60 لتر ث\، ومحطة مياه أبوسلطان بسعة تصميمية 90 لتر ث\، ومحطة "البورسعيدية" الكومباكت بسعة تصميمية 90 لتر ث\، ومحطتي الطيران 1 و2 بمجمع محطات المنايف بسعة تصميمية 60 لتر ث\، ومحطة مياه هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر \ ث، وذلك بعد إعادة التأهيل ورفع الكفاءة وإحلال وتجديد وصيانة المحطات، وذلك استعدادا لماراثون فصل الصيف وإنتاج كوب ماء نظيف، والقضاء بشكل نهائى على مشكلة ضعف مياه الشرب، بسبب الزيادة السكانية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، في إقليم القناة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم إعادة التأهيل ورفع الكفاءة أعمال صيانة الطلمبات، ومنظومات الكلور، وتغيير الوسط الترشيحى، وتغيير ألواح الترسيب، وصيانة لوحات الرفع “العكرة – الفلاتر- الشبكة" بالإضافة إلى أعمال مراشمة ودهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصرى والاهتمام بالموقع العام للمحطة، وتأمينه أولًا بأول من نواتج الحفر، مؤكدًا على أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظًا على على المحطة وإطالة عمرها الافتراضى وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأضاف رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة
رئيس مياه القناة: التشغيل الفعلي لعدد من المحطات بعد أعمال الصيانة

أخبار تهمك

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 23 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

منذ 34 دقيقة

اليوم.. البدري يعلن قائمة المنتخب بضم 26 لاعباً و4 حراس مرمى

منذ ساعتين

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

11:26 ص

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار