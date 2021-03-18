تفاصيل مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير 16 قرية الأكثر احتياجا في الإسماعيلية

ناقش المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، الخريطة التنظيمية لتطوير الريف المصري بقرى القنطرة شرق والتي تتضمن بإنشاء 5 كبارى لربط قرى القنطرة شرق ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء أخرى جديدة، وإنشاء مركز تدريب للإسعاف ورفع كفاءة عدد من المساجد، كما وجه بدراسة وافية وكاملة وحصر بجميع التعديات على الاراضى الزراعية لإزالة كافة المعوقات للبدء إنشاء سكن كريم ومجتمعات عمرانية جديدة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030.



كما ناقش المهندس أحمد عصام خطة توصيل المرافق من غاز وكهرباء وصرف صحي ومياة شرب لتطوير البنية التحتية لـ 16 قرية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على سرعة عمل الدراسات اللازمة لحل مشكلة المياة الجوفية بالقنطرة شرق وإنشاء شبكات صرف صحى بأماكن تجمعات المياة الجوفية وانشاء محطات معالجة لها، كما وجه بدراسة مستوفاة لترشيح مياه قناة السويس ومبادرة لترميم الترع والتبطين مع خطة الرى.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، لمناقشة تطوير 16 قرية الأكثر احتياجا بالقنطرة شرق وذلك بحضور العميد محمد يوسف ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وممثلي المكتب الأستشاري للهيئة الهندسية،ممثلى مبادرة حياة كريمة من رئاسة مجلس الوزراء ومديرى عموم المديريات الخدمية وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

