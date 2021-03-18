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انتصار تكشف لـ"الفجر الفني" عن عودتها للمسرح فى عيد الفطر المقبل

الخميس 18/مارس/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة انتصار عن عودتها إلى المسرح وذلك خلال موسم عيد الفطر المقبل، مُعبرة عن حبها الشديد في الوقوف على خشبة المسرح.



وقالت انتصار لـ"الفجر الفني": "سوف أعود للمسرح فى موسم عيد الفطر المقبل على مسرح الإسكندرية بمسرحية ريا وسكينة مرة ثانية بمشاركة أبطالها بدرية طلبة، حمدي الوزير، علاء، مرسي، ريكو".


يذكر أن من أبرز أعمال انتصار التى شاركت فيها بالنسبة للدراما التليفزيونية " الوتد ، بنات سوبرمان ، اللص والكتاب ، مبروك جالك قلق ، الرجل العناب ، يوميات زوج معاصر ، مواطن بدرجة وزير " ، بالاضافة إلى أفلام " المقامر ، قليل ، زكي شان ، واحد صفر ، النوم في العسل ، شبر ونص ، قصة الحي الشعبي ، عوكل ، كرسي في الكلوب ، شعبان الفارس وغيرهم " كما شاركت في العديد من المسرحيات منها " البلاش كده ، يا دنيا يا حرامي ، فى صحتك يابا ".

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