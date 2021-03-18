سلاف فوخراجي تودع المطربة السورية ميادة بسيليس بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة سلاف فوخراجي المطربة السورية ميادة بسيليس التي رحلت عن عالمنا أمس، وذلك بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت سلاف فوخراجي صورة جمعتها بالمطرب السورية الراحلة ميادة بسيليس، وعلقت عليها قائلة :"حجرة من حجارة قلعة حلب وقعت، وعند كل سوري فينا في غصة ودمعة نزلت، شقفة من القلب إنت، شي بيشبه الوجدان إنت، شجرة غرقانة بالأرض ومفرعة بالسما إنت أم وبنت وأخت ومتل كل شي حلو إنت، الله معك ياميادة ياحبيبة".



توفيت مساء أمس الأربعاء المطربة السورية ميادة بسيليس عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.



ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم.



وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان طالبًا من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.



