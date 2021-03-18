نائب وزير التعليم يستقبل المعلمة المعتدي عليها ويوجه بالتحقيق في الواقعة

استقبل اليوم الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، الأستاذة مها محمد مديرة مدرسة اللواء الرسمية للغات التابعة لإدارة العجوزة للاستماع إليها في الواقعة المتداولة على مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعدي عليها أثناء القيام بعملها.





وأكد نائب الوزير أن الشئون القانونية بالوزارة ستتابع الأمر معها بشأن واقعة التعدي عليها، وستوفر لها الدعم خلال سير التحقيقات.



