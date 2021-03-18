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الأنبا باسيليوس يهنئ البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر بمناسبة عيد ميلاده

الخميس 18/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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هنأ صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وكافة كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، وشعب الإيبارشية المبارك، ومكاتب التنمية والعمل الإيبارشي، والتعليم المسيحي، وجمعية مارمنصور وكافة الخدمات والأنشطة بالإيبارشية، غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا انطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بمناسبة عيد ميلاده.

وتمنوا له سنين عديدة مليئة بالنعمة والصحة.

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