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التفاصيل الكاملة لطفلة شنقت نفسها بسبب "ببچي" في المقطم

الخميس 18/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة المقطم الجزئية اليوم الخميس، التحقيق فى واقعة قيام طفلة بشنق نفسها بسبب لعبة ببجي، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

وأستمعت النيابة إلى اقوال والد الطفلة الذى أكد أن نجلته كانت معتادة على لعبة الببجى وكانت توجد على هاتفها الخاص، وكانت تمكث بالساعات فى غرفة نومها للعب، ويوم الواقعة لم يجدها تستيقظ من النوم فدخل للاطمئنان عليها ليجدها معلقة في حبل بالسقف ومتوفاة.

كما أمرت النيابة فى وقت بارسال بيان الصفة التشريحية للتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه، وتسليم الجثة لذويها.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.

وكشفت التحريات أن الطفلة اعتادت على لعب «ببجي»، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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