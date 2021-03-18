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تعرف على القديس كيرلس أسقف أورشليم
الخميس 18/مارس/2021 - 12:09 م
ماريان عيد
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احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد كيرلس اسقف اورشليم
قال الأب وليم عبدالمسيح الفرنسيسكاني في بيان الخميس، ولد في اورشليم سنة 315 م وقد أتقن الآداب اليونانية، وقرأ كتب الفلاسفة الوثنيين.
وكانت الهرطقة الاريوسية انتشرت انتشارًا هائلًا لانضمام ملوك القسطنطينية اليها. وكان القديس كيرلس اشد المكافحين لها. لذلك كان هدفًا لسهام الاريوسيين. فقاموا يسعون به لدى الملوك مناصريهم حتى نفي ثلاث مرات. وهو حامل صليبه بجميل الصبر والاستسلام لمشيئة الله، ولم يرجع الى كرسيه الا بعد موت الملك فالنس الاريوسي عام 370م.
وقد حضر المجمع المسكوني الثاني المنعقّد في القسطنطينية سنة 381م ضد مكدونيوس الناكر الوهيّة الروح القدس. وكان القديس كيرلس من أبرز الآباء الذين لمعوا في المجمع. وقد الَّف كتبًا كثيرة جزيلة الفائدة، للكنيسة وللمؤمنين. ورقد بالرب سنة 386 م. صلاته معنا. آمين.
قال الأب وليم عبدالمسيح الفرنسيسكاني في بيان الخميس، ولد في اورشليم سنة 315 م وقد أتقن الآداب اليونانية، وقرأ كتب الفلاسفة الوثنيين.
وكانت الهرطقة الاريوسية انتشرت انتشارًا هائلًا لانضمام ملوك القسطنطينية اليها. وكان القديس كيرلس اشد المكافحين لها. لذلك كان هدفًا لسهام الاريوسيين. فقاموا يسعون به لدى الملوك مناصريهم حتى نفي ثلاث مرات. وهو حامل صليبه بجميل الصبر والاستسلام لمشيئة الله، ولم يرجع الى كرسيه الا بعد موت الملك فالنس الاريوسي عام 370م.
وقد حضر المجمع المسكوني الثاني المنعقّد في القسطنطينية سنة 381م ضد مكدونيوس الناكر الوهيّة الروح القدس. وكان القديس كيرلس من أبرز الآباء الذين لمعوا في المجمع. وقد الَّف كتبًا كثيرة جزيلة الفائدة، للكنيسة وللمؤمنين. ورقد بالرب سنة 386 م. صلاته معنا. آمين.
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