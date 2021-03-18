تعرف على القديس كيرلس أسقف أورشليم

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد كيرلس اسقف اورشليم



قال الأب وليم عبدالمسيح الفرنسيسكاني في بيان الخميس، ولد في اورشليم سنة 315 م وقد أتقن الآداب اليونانية، وقرأ كتب الفلاسفة الوثنيين.



وكانت الهرطقة الاريوسية انتشرت انتشارًا هائلًا لانضمام ملوك القسطنطينية اليها. وكان القديس كيرلس اشد المكافحين لها. لذلك كان هدفًا لسهام الاريوسيين. فقاموا يسعون به لدى الملوك مناصريهم حتى نفي ثلاث مرات. وهو حامل صليبه بجميل الصبر والاستسلام لمشيئة الله، ولم يرجع الى كرسيه الا بعد موت الملك فالنس الاريوسي عام 370م.

وقد حضر المجمع المسكوني الثاني المنعقّد في القسطنطينية سنة 381م ضد مكدونيوس الناكر الوهيّة الروح القدس. وكان القديس كيرلس من أبرز الآباء الذين لمعوا في المجمع. وقد الَّف كتبًا كثيرة جزيلة الفائدة، للكنيسة وللمؤمنين. ورقد بالرب سنة 386 م. صلاته معنا. آمين.