Advertisements

أول جمعة فى صوم الأربعين لكنيسة الروم الارثوذكس غدا

الخميس 18/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن غدًا 19 مارس 2021 أول جمعة في الصوم الأربعيني المقدس.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تقام صباحًا خدمة القداسات السابق تقديسها ومساءَ المديح الأول لوالدة الإله العذراء مريم".

وتابع: "يوم الأحد 21 مارس تحتفل الكنيسة بأحد انتصار الأرثوذكسية ورفع الأيقونات المقدسة".

واختتم: "اليوم أنا في طريقي إلى مدينة طنطا لأقامة هذه الخدمات المقدسة".

وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

افري

أخبار تهمك

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إجتماع هام بين الإسكان والتنمية المحلية بخصوص اشتراطات البناء الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 13 دقيقة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

منذ 38 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ غدا الصوم الكبير على مدار 55 يوما

البابا ثيودروس الثاني يعلن الاعتراف بكنيسة أوكرانيا للروم الأرثوذكس (فيديو)

متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس: يُسمح في الصوم الأربعيني بالمأكولات البحرية

"الروم الأرثوذكس" تبدأ الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني بمدائح للعذراء

بطريرك الروم الأرثوذكس ينعى بطريرك صربيا ايرينوس

مطران الغربية للروم الأرثوذكس: العذراء أما والمسيح طفلا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار