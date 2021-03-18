أول جمعة فى صوم الأربعين لكنيسة الروم الارثوذكس غدا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن غدًا 19 مارس 2021 أول جمعة في الصوم الأربعيني المقدس.



وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تقام صباحًا خدمة القداسات السابق تقديسها ومساءَ المديح الأول لوالدة الإله العذراء مريم".



وتابع: "يوم الأحد 21 مارس تحتفل الكنيسة بأحد انتصار الأرثوذكسية ورفع الأيقونات المقدسة".



واختتم: "اليوم أنا في طريقي إلى مدينة طنطا لأقامة هذه الخدمات المقدسة".



وبدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الاسكندرية وسائر افريقيا أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.