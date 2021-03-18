الأباء الفرنسيسكان يحتفلون غدا بعيد القديس يوسف

قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن الآباء الفرنسيسكان ينظمون القداس الاحتفالي بمناسبة عيد القديس يوسف شفيع الكاتدرائية.



وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في تمام السادسة ونصف من مساء يوم الجمعة الموافق 19 مارس 2021 بكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة.



ويرأس القداس الاحتفالي المطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين بمصر.



وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.