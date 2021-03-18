6 خطوات للتخلص من رائحة الشواء المزعجة

هناك مموعة من الخطوات الفعالة التي تخلص نهائيا وتماما من رائحة الشواء المزعجة، التي تملأ المنزل بعد شواء أطيب الأكلات:





غلق الغرف القريبة

عند البدء بعملية شواء اللحوم داخل المنزل، يجب إغلاق أبواب جميع الغُرف القريبة والمُجاورة لمكان الشواء





فتح النوافذ وتشغيل المراوح

علينا أن نفتح جميع نوافذ المنزل، حتى نسمح برائحة الشواء بالخروج منها، وحتى يتجدد الهواء بشكل مستمر. كما علينا أن نُشغل المراوح لتشتيت الرائحة سريعاً. كما يُمكن للتكييف البارد أن يؤدي الغرض.





التنظيف سريعاً

علينا أن نقوم بإطفاء الفحم بسرعة، فور انتهائنا من عملية الشواء. وأن لا نتركه لوقت طويل، وهكذا من الممكن لنا أن نضمن تقليل انبعاثات الدخان الصادرة عن الفحم بشكل أسرع.





معطر الجو الطبيعي

يمكننا أن نقوم بصناعة معطر هواء الطبيعي بخطوات بسيطة:

- وضع قشور الليمون أو البرتقال أو القرفة والقرنفل في وعاء من الماء

- نتركه يغلي لبعض الوقت، تاركين البخار المُنبعث منه يملأ المكان، ما يساعد على التخلص من رائحة الدخان والشواء.





الشواء في الأماكن المفتوحة

يُفضل دائماً، القيام بحفل الشواء في الأماكن المفتوحة خارج المنزل، مثل الشرفة أو الحديقة. وبهذه الحال، نضمن أن لا يدخل دخان الشواء وانبعاثاته إلى داخل المنزل.





القهوة

نضع وعاء من القهوة أو الخل الأبيض على طاولة المطبخ قبل أن نخلد إلى النوم في نهاية النهار، فالقهوة والخل الأبيض، يساعدان على امتصاص رائحة الدخان بشكل كبير.