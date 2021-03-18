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اشتعال سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية

الخميس 18/مارس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في سيارة ميكروباص "سوزوكي"، أثناء سيرها علي طريق السويس، الإسماعيلية بالقرب من قرية ابوسلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد محمد البرماوي رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بتلقي بلاغا عن اشتعال النيران في سيارة ميكروباص علي طريق السويس، الإسماعيلية بالقرب من قرية أبوسلطان، دائرة المركز.

وعلي الفور ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث إلا أن جميع الركاب أسرعوا بالنزول من السيارة فور اشتعال الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وبسؤال صاحب السيارة المكروباص، أكد عدم وجود شبهة جنائية في الحادث ولا يتهم احد، وأن ذلك قضاء وقدر، وهو عطل مفاجئ في السيارة أدي الي اشتعالها.

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