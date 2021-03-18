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روسيا تسجل 9803 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 18/مارس/2021 - 12:15 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 9803 إصابات جديدة بفيروس كورونا و460 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب المركز الروسي لمكافحة الوباء، تتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما، وأن 11.9% منها لم تكن حاملة لأعراض الإصابة.

 

وخلال اليوم الماضي، تماثل للشفاء 12061 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 4 ملايين و37036 شخصا.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء في روسيا إلى 4 ملايين و428239 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 93824 حالة.

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