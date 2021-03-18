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نجم أرسنال السابق يوجه رسالة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول

الخميس 18/مارس/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وجه جيلبرتو سيلفا نجم نادي آرسنال الإنجليزي السابق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، والمحترف في صفوف نادي ليفربول، بشأن مستقبله مع الريدز.

 

وقال سيلفا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "يجب أن يستمر صلاح في ليفربول، وعليه التفكير بعقله وليس بعواطفه خاصة عندما يتعلق الأمر بريال مدريد وبرشلونة".

 

وتابع، "صلاح لاعب كبير ويمكنه صنع تاريخ أكبر في ليفربول، ومن الطبيعي أن اللاعب الكبير يبحث دائمًا عن لعب كافة المباريات، ولكن عندما كان صلاح يؤدي بشكل جيد كان بسبب صبر كلوب والنادي، وأعتقد أنه حان الوقت الآن ليصبر اللاعب على المدرب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي".

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