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خطوات وطريقة فعالة لتنظيف البوتاجاز من الصدأ

الخميس 18/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
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هناك بعض الطرق والمكونات البسيطة، التس نقدمها لكم في السطور التالية، للتخلص من مشكلة البقع الكثير بالبوتاجازات، للحصول عليها نظيفة دائما:

- نزيل إطار الشعلات الخارجية للغاز، ومن ثم نبلل قطعة من القماش ونبدأ بمسح أول طبقة من الحروق والصدأ جيداً. حتى نستطيع التخلص قدر الإمكان من أكبر قدر ممكن من الصدأ من فوق سطح الغاز.

- بإمكاننا أن نصنع منظفاً منزلياً من مكونات بسيطة تقتصر على بعض الماء والخل، نضعها في عبوة رشاشة، ومن ثم نرش منها على سطح الغاز، وعلينا أن نحاول تغطية أكبر مساحة ممكنة منه. بعد ذلك نبلل بعض المناديل الورقية بالخل، ونغطي بها سطح الغاز بأكمله. بعد ذلك نقوم بتكرار هذه الخطوة على إطار الشعلات الخارجية التي تم فصلها سابقاً. ثم نتركها لمدة ساعة. ثم نقوم بإزالة المناديل الورقية من فوق سطح الغاز، بعد ذلك نعمل على مسح السطح بالمناديل المزالة جيداً، حيث سيساعد الخل على إزالة الصدأ والشحوم بسهولة.

- نعمل على توزيع مادة الـ باكينج صودا فوق سطح الغاز، وثم نرش الخل فوقه مرة أخرى، ولكن هذه المرة نتركه لدقائق قليلة فقط، ومن ثم باستخدام فرشاة أسنان قديمة، نبدأ بفرك بقع الشحوم المتكتلة حول الشعلات.

- نمسح السطح باستخدام المناديل الورقية المبللة بالخل حتى يتم إزالة بقع الشحوم بالكامل من فوق سطح الغاز. ثم نزيل المناديل الورقية من حول إطار الشعلات الخارجية، ثم تمسح جيداً باستخدام المناديل المبللة بالخل، حتى يتم تنظيفها بالكامل.

- نستخدم قطعة قماش جافة، لتنظيف ومسح سطح الغاز جيداً حتى يتم تجفيفه بالكامل، ثم نضع الإطارات الخارجية حول الشعلات.

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