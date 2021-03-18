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نائب محافظ جنوب سيناء: الأكاديمية الوطنية بيت الخبرة الأول لصناعة الكوادر (فيديو)

الخميس 18/مارس/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تفعيل تمكين الشباب والمرأة، إذ التحقت بالأكاديمية الوطنية للتدريب بعد تعيينها في منصبها بتوجيه رئاسي، مشيرة إلى اختلاف تخصصات نواب المحافظين، فمنهم المهندس والطبيب والأستاذ الجامعي والمحاسب، وبالتالي كان من الواجب ان يخضعوا للتدريب لمعرفة أساليب التعامل مع مختلف الملفات.

وأشارت "إيناس"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب بيت الخبرة الأول لصناعة القيادات، فقد درست فيها السياسة والاقتصاد وبروتوكولات وإتيكيت والتعامل القانوني والمالي والفني مع الملفات المختلفة، وكان هذا التأهيل سببا كبيرا في نجاحنا.

وتابعت نائب محافظ جنوب سيناء، أن محافظ جنوب سيناء يعمل على تمكين الشباب والاهتمام بهم، معلقة: "نعمل مع المحافظ في إطار فريق عمل متكامل وقوي يؤدي مهام العمل المسندة إليه بفاعلية وفي أقل وقت لكي يكون المواطن راضيًا عن الخدمات المقدمة إليه".

وأشارت سمير، إلى أنها عملت بقوة على ملف التحول الرقمي، إذ عانت بعض الشيء في التعامل معه في البداية، لكنها انطلقت من نقطة التدريب والتأهيل، حيث أنهم قاموا بتأهيل وتدريب المهندسين ومديريات المحافظة في كل المدن، وأجروا أكثر من 23 حقيبة تدريبية لكل الفئات.

وواصلت، "التدريب كان أون لاين، وكورونا موقفتناش، وبعدها كله بقى عاوز يتدرب، وفتحنا ملفات كثيرة في التحول الرقمي مثل البوابة الرقمية والبوابة الجيومكانية، كما أطلقنا الذاكرة المؤسسية وهي عبارة عن تطبيق بالتعاون مع مركز دعم اتخاذ القرار التابع لرئيس الوزراء، ووفرنا وقتا كبيرًا كما أنه سادع على تحقيق الشفافية في التعامل مع المهندسين".

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