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موعد مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 18/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحل الباطن ضيفاً على النصر في تمام الثامنة إلا ربع مساء السبت، العشرين من مارس الجاري على ملعب مرسول بآرك، في إطار الإسبوع ال 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل لاعبي النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد بلوغهم نصف نهائي كأس الملك على حساب العين بثلاثية نظيفة.

بينما يسعى فريق الباطن للظفر بالثلاث نقاط لمصالحة جماهيره بعد خروجهم من ربع نهائي كأس الملك أمام الفيصلي.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 23 مباراة، فاز في 9، وتعادل في 6، وتلقى الهزيمة في 8 جولات.

على الجانب الآخر يتواجد الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 23 لقاء، استطاع الفوز في7، وتعادل في7 أخرى، وتلقى الهزيمة في9 مباريات.

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