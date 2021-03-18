إيناس عبد الدايم تهدي مشاركتها مع السيمفوني للمرأة المصرية





تهدى الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مشاركتها مع أوركسترا القاهرة السيمفوني الى المراة المصرية فى عيدها والذى يتزامن مع الاحتفالات بعيد الأم وذلك خلال الأمسية المقامة في الثامنة مساء السبت 20 مارس على المسرح الكبير بقيادة المايسترو مجدى بغدادى ومصاحبة فريق بغدادى بيج باند والعازفين محمد صالح ( بيانو ) ، شريف عليان ( دبل باص ) وحازم عبد القادر ( درامز ) .



يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من كلود بولينج ، انطونيو جوبيم ، جلين ميللر ، جوى جارلاند ، انتونى نيولى ليسلى بريكيوسى .



يأتي الحفل في إطار خطة تطوير أوركسترا القاهرة السيمفونى الهادفة إلى إثراء ريبرتواره بمجموعة من المؤلفات المميزة ولإضافة رصيد فني جديدًا لمكتبة الأوبرا والأوركسترا السيمفوني الذي يعد الاقدم فى مجال الموسيقى الجادة.