3 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء.. تعرف عليهم



ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء:



1-وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء علي القرار رقم 412 لسنة 2012، بالموافقة على تمديد عرض القطع الآثرية السابق نشرها بالقرار رقم 1590 لسنة 2020.



2_ أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرار قم 409 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة مدخل عزبة المطار بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.



3_ كما وافق الدكتور مصطفي مدبولي عن القرار رقم 410، لسنة 2021، بإنشاء بوابة الرسوم الجديدة على طريق «القاهرة - السويس» بالقاهرة من أعمال المنفعة العام



أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عدة قرارات هامة، أبرزها بإنشاء بوابة الرسوم الجديدة على طريق (القاهرة – السويس).