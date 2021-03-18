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3 قرارات عاجلة من رئيس الوزراء.. تعرف عليهم

الخميس 18/مارس/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عدة قرارات هامة، أبرزها بإنشاء بوابة الرسوم الجديدة على طريق (القاهرة – السويس).

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء:

1-وافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء علي القرار رقم 412 لسنة 2012، بالموافقة على تمديد عرض القطع الآثرية السابق نشرها بالقرار رقم 1590 لسنة 2020.

2_ أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرار قم 409 لسنة 2021، باعتبار مشروع توسعة مدخل عزبة المطار بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

3_ كما وافق الدكتور مصطفي مدبولي عن القرار رقم 410، لسنة 2021، بإنشاء بوابة الرسوم الجديدة على طريق «القاهرة - السويس» بالقاهرة من أعمال المنفعة العام

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