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السجن والغرامة لتشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين إلى إسبانيا واليونان

الخميس 18/مارس/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة اثنين من المتهمين بتهمة تكوين عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تهريب راغبي الهجرة خارج البلاد، إلى دولتي "اسبانيا، اليونان" عبر "ايطاليا" بطريقة غير مشروعة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مائتان الف جنيه

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 16260 لسنة 2020 جنايات النزهة قيام المتهمين محمد م، عامل ومحمد ب، واخر مجهول بتأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت ادارة المتهم الاول.

اكدت التحقيقات ان المتهمين شرعوا في تهريب المهاجرين سعد عثمان، محمد السيد الي دولتي اسبانيا واليونان عبر دولة إيطاليا بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزوره كليا وذلك عن طريق الجماعة الاجرامية الا انه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين

وأشارت التحقيقات اشتراك المتهمين واخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي اسبانيا وإيطاليا بطريق الاصطناع بأن امدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق

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