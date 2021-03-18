وحدة الصم الأسقفية تستقبل الفصل الدراسي الثاني 

استقبلت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر الطلاب من المراحل الابتدائية والإعدادية فى بداية الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات وقائية مشددة في ظل ما يفرضه وباء كورونا من قيود.



وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم: نظمنا حفلة ترفيهية للطلاب وتوزيع الهدايا عليهم، وسط التزام من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامة على مدار اليوم الدراسي واستخدام الكحول وغسل اليدين باستمرار.



وتهتم الوحدة بالجانب التعليمي مثلما تهتم بالجانب المهني والنفسي والترفيهي أيضًا لتعليم الطلاب الصم القراءة والكتابة وجميع المناهج الدراسية للمدرسة الحكومية لضمان حصولهم على الشهادة الحكومية.



وتعمل الوحدة على تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.



وحدة تعليم الصم تأسست سنة ١٩٨٢م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لسنة ١٩٩٣.