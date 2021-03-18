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محافظ قنا يبشر أهالي السلامية بقرب انتهاء مشروع الصرف الصحي للقرية

الخميس 18/مارس/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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زفَ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، بشرى سارة لأهالي قريه السلامية التابعه لمركز نجع حمادي بقرب الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى للقرية، مؤكدا بأنه جرى تتفيذ ٩٨٪؜ من أعمال توصيل خط السيب النهائى لمحطة المعالجة الثلاثية الخاصة بمشروع صرف صحى السلامية بمركز نجع حمادى.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجارية بخط السيب النهائى بمرافقة هشام الشعيني عضو مجلس النواب والمهندس محمد علي مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا أن خط السيب يأتي بطول ٦ كم وقُطر ٥٦٠ ملليمتر من البولى إيثيلين لتصريف مياه محطة المعالجة الثلاثية البالغ طاقتها الإستيعابية ٩٠٠٠ م٣ يوم، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع صرف صحى السلامية بلغت ١٣٥ مليون جنيه ومن المقرر دخوله الخدمة خلال العام الجارى.

وأضاف الداودي أن قطاع الصرف الصحي بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة إلى ٩٦٪؜ بالمدن و٣٧٪؜ بالقرى حتى الآن لافتا إلى أنه تم خلال شهر فبراير الماضى افتتاح مشروعين للصرف الصحى بمدينتىّ قفط ونقاده كما سيجري دخول ٤ مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هى ( مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة ٢٩ الف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالمراشدة بطاقة ١٠ الآف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة ١٢ الف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة ٩ الآف م٣ يوم ) وهو ما يؤكد ان الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى لللمواطنين فى كافة القرى والنجوع.


وخلال الجولة أجرى المحافظ حورًا مع الأهالى استمع فيه إلى طلباتهم واحتياجاتهم ووعدهم بدراستها، مؤكدا لهم أن عجلة التنمية مستمرة في جميع المجالات بشكل متوازى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى والذي يستهدف تنفيذ بنية تحتية متكاملة وتوفير الخدمات الأساسية بالقرى فى ٥ مراكز بالمحافظة بتكلفة مالية تصل إلى ١٥ مليار جنيه وهو ما يؤكد اهتمام الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى جميع محافظات الجمهورية.

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