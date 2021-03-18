Advertisements

كيكة الموز بالكاكاو.. المقادير وطريقة التحضير

الخميس 18/مارس/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير ومقادير كيكة الموز بالكاكاو لإعدادها لأفراد اسرتك إذا كنت تبحثين عن إعداد حلوى شهية بتكاليف بسيطة:

المقادير
- سكر : 2 كوب
- دقيق : كوب ونصف
- الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة
- البيض : 2 حبة
- الموز : كوب (ناضج، مهروس)
- ماء دافئ : كوب
- حليب : نصف كوب
- الزبدة : نصف كوب (مذوّبة)

طريقة التحضير
حمّي الفرن على درجة حرارة متوسّطة، وادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة وانثريها بالدقيق.
في وعاء كبير، اخلطي السكر مع الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، البيكنج صودا والملح، واتركي المزيج جانباً.
في وعاء آخر، اخفقي البيضتين مع الموز، الماء، الحليب والزبدة.
أضيفي المزيج فوق المكوّنات الجافة واخلطي حتى تتجانس المكوّنات.
ضعي الكيك في الصينية واخبزيه حتى ينضج.
أخرجي الكيك من الفرن، واتركيه حتى يبرد ثمّ قدّميه.

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إجتماع هام بين الإسكان والتنمية المحلية بخصوص اشتراطات البناء الجديدة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

منذ 37 دقيقة

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 12 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار