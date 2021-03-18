كيكة الموز بالكاكاو.. المقادير وطريقة التحضير

نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير ومقادير كيكة الموز بالكاكاو لإعدادها لأفراد اسرتك إذا كنت تبحثين عن إعداد حلوى شهية بتكاليف بسيطة:





المقادير

- سكر : 2 كوب

- دقيق : كوب ونصف

- الكاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- البيض : 2 حبة

- الموز : كوب (ناضج، مهروس)

- ماء دافئ : كوب

- حليب : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (مذوّبة)





طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة متوسّطة، وادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة وانثريها بالدقيق.

في وعاء كبير، اخلطي السكر مع الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، البيكنج صودا والملح، واتركي المزيج جانباً.

في وعاء آخر، اخفقي البيضتين مع الموز، الماء، الحليب والزبدة.

أضيفي المزيج فوق المكوّنات الجافة واخلطي حتى تتجانس المكوّنات.

ضعي الكيك في الصينية واخبزيه حتى ينضج.

أخرجي الكيك من الفرن، واتركيه حتى يبرد ثمّ قدّميه.