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محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل توفي أثناء العمل

الخميس 18/مارس/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة المواطن شوقى عبدالمقصود عطية الذى توفي أثناء عمله فى حفر خط السيب النهائى بمنطقة عزبة عبدالرحمن بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادى وذلك بحضور اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مشيرا بصرف إعانة عاجلة لأسرة المتوفى كما وعد ابنه الأكبر بالبدء في اجراءات تعيينه فى شركة المياه والصرف الصحى لتوفير دخل مناسب للأسرة مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها ودائما ما تقف إلى جانبهم في نكباتهم.

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