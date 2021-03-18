Advertisements

موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

الخميس 18/مارس/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، عودة ثنائي الفريق المعار عمار حمدي وأحمد ياسر ريان للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وينتظر مسئولو الأهلي حتى نهاية الموسم لحسم ملف المعارين، خاصة بعد تألق عدد كبير منهم.

ويلعب عمار حمدي في صوف فريق الأتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسمين ويحق للأهلي استعادته بنهاية الموسم الأول، فيما يلعب أحمد ياسر ريان في سيراميكا ويلعب أحمد عبد القادر "حمدي" في سموحة وكلاهما مُعار لمدة موسم واحد.

وطلب موسيماني المدير الفني للأهلي تقرير منذ فترة عن المُعارين في الفريق.

 ووفقاً للأرقام الجيدة فإن المدير الفني استقر بنسبة كبيرة على إعادة ريان وعمار وحمدي لكن الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري قد يكون لها دور في تغيير مسار الفريق.

أخبار تهمك

تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات كورونا و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

أشرف زكي: هذه حقيقة منع جيهان فاضل من التمثيل في مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إجتماع هام بين الإسكان والتنمية المحلية بخصوص اشتراطات البناء الجديدة

منذ ساعتين

الأهلي يجهز نجمه الأول لموقعة القمة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ يومين

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. جلسة موسيماني والخطيب تحسم مصير صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعة و 16 دقيقة

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

منذ 42 دقيقة

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ يوم

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

منذ حوالي 13 ساعة

موعد قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:57 ص

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

ضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

09:59 م

عاجل.. إدارة الزمالك تفاجئ كارتيرون بطلب مثير

11:30 م

الصحة تكشف أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

08:40 م

حقيقة اقتراب حسين الشحات من الرحيل عن الأهلي

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار