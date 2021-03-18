موسيماني يطلب عودة ثنائي الأهلي المعار

طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، عودة ثنائي الفريق المعار عمار حمدي وأحمد ياسر ريان للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وينتظر مسئولو الأهلي حتى نهاية الموسم لحسم ملف المعارين، خاصة بعد تألق عدد كبير منهم.

ويلعب عمار حمدي في صوف فريق الأتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسمين ويحق للأهلي استعادته بنهاية الموسم الأول، فيما يلعب أحمد ياسر ريان في سيراميكا ويلعب أحمد عبد القادر "حمدي" في سموحة وكلاهما مُعار لمدة موسم واحد.

وطلب موسيماني المدير الفني للأهلي تقرير منذ فترة عن المُعارين في الفريق.

ووفقاً للأرقام الجيدة فإن المدير الفني استقر بنسبة كبيرة على إعادة ريان وعمار وحمدي لكن الأسابيع الأخيرة من الموسم الجاري قد يكون لها دور في تغيير مسار الفريق.