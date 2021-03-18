"صحة القليوبية": خروج 10 مصابين من المستشفيات في واقعة حريق مصنع القناطر

أعلن الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع المصابين في حريق مصنع الحلويات في القناطر الخيرية وعددهم 25 عاملا، جرى نقلهم إلى مستشفى قليوب العام فور وقوع الحريق، وإسعافهم جميعا، وجرى خروج 10 حالات منهم بعد إسعافهم، وتقديم الخدمة الطبية لهم.



كما جرى تحويل 12 منهم إلى 3 مستشفيات في القاهرة، ويجرى الأن تقديم الخدمة الطبية 3 حالات فقط في مستشفى قليوب التخصصي، مؤكدًا أن جميع الإصابات خفيفة ومن المتوقع خروج جميع المصابين اليوم.



وكان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل المصنع.وأسفر الحريق عن إصابة 25 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.