أوقاف الإسماعيلية تشدد علي الإجراءات الاحترازية في رمضان

أكد الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، على استمرار غلق دورات المياه والالتزام بالكمامة وعدم السماح لأحد بخرق أو مخالفة التعليمات، وإخطار الإدارة فورًا عند ملاحظة أية مخالفة، ما يستدعى التواجد الدائم في المسجد ومقر العمل، وأن مخالفة التعليمات قد يؤدى إلى إنهاء الخدمة.



وأضاف أن مديرية أوقاف الإسماعيلية، أطلقت مبادرة من أول شهر شعبان المبارك وحتى نهاية الشهر الكريم تحت عنوان " رعاية مساجدنا مسؤوليتنا"، وهى مبادرة تهدف لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد علي مستوي المحافظة، لأن بيوت الله مسؤوليتنا جميعًا والنظافة تعتبر من المرتكزات الأساسية في ديننا الحنيف، فكما لا نقبل أن يكون مظهرنا ليس جميلًا، وبيوتنا غير نظيفة، فكيف نقبل لبيوت الله أن تكون غير نظيفة.



وأشاد وكيل وارة أوقاف الإسماعيلية، بالدور العظيم التي تقدمه وزارة الأوقاف، بشأن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، الذي انعقد على مدى يومي السبت والأحد الماضي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، بحضور كوكبة من علماء الدين، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين، والإعلاميين، والكتاب، من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم، وتجربة مصر الرائدة في الحوار ونشر ثقافة التسامح في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية مع العاملين بإدارة أوقاف التل الكبير، وأئمة ومقيمى شعائر، وذلك لأهمية الالتزام بضوابط العمل خاصةً مواعيد فتح وغلق المساجد، فى أوقات العمل الرسمية المقررة على حسب ورديات المناورة.

