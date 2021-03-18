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"أوهمه بوجود آثار في الأرض الزراعية".. التحقيقات مع متهمين بالتنقيب في مايو

الخميس 18/مارس/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة التبين ومايو الجزئية، بحبس متهمين بالتنقيب عن الآثار في 15 مايو، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث باستكمال التحريات حول نشاط المتهمين الاجرامي.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين أحدهما عامل والأخر يحمل جنسية أجنبية، وأعترف المتهم الأول أمام النيابة باعترافات تفصيلية حيث قال أنه قاما باصطحاب المتهم الأخر إلى إحدى محافظات الصعيد للنصب عليه في شراء قطعة أرض زراعية، وذلك عقب إيهامه بالعثور على القطع الحجرية المضبوطة بحوزته بقطعة الأرض المشار إليها، وأنه في سبيله لعرض الأحجار على أحد المختصين في الكشف عن الآثار، وعقب التأكد من أثريتها يقوما بشراء تلك الأرض للتنقيب فيها عن الآثار 

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة قيادة الأول وعثر بداخلها على 3 قطع حجرية يشتبه في أثريتها - ماسك غاز - أدوات حفر- حبال - فلاشه تحوى على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية ومقابر أثرية.

وتم ضبطهم وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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