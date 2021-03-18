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تفاصيل تتر مسلسل "المداح" لـ حمادة هلال

الخميس 18/مارس/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مسلسله الجديد "المداح"، ومن المُقرر أن يقوم بغناء تتر البداية والنهاية الخاص بالمسلسل، وهما من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، توزيع ميدو مزيكا، ألحان مصطفى شكري.


ويجسد الفنان حمادة هلال خلال الأحداث دور رجل يُدعى "صابر المداح" يقع في غرام الفنانة نسرين طافش، وتتوتر علاقتهما طوال الوقت بسبب إعجاب شقيقتها دنيا عبدالعزيز به.

مسلسل "المداح"من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، محمد عز، هادي خفاجة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال الدرامية مشاركته في مسلسل "ابن أصول" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2019، وهو بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، إيناس كامل، رانيا منصور أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، عماد رشاد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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