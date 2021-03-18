3 أخبار سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، خلال 24 ساعة الماضية عن عدة أخبار سارة، بشأن لقاحات فيروس كورونا، وأبرزها التأكيد على فعالية لقاح جونسون أند جونسون.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية:



فعالية لقاح جونسون أند جونسون:



أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، مجددا فعالية لقاح جونسون أند جونسون ضد تحورات كورونا.



ووفقا لوكالة "فرانس برس"، أوصى مستشارو اللقاحات الخبراء في منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أنهم قد يوصون بجرعة جونسون آند جونسون لاستخدامها في البلدان التي تنتشر فيها أنواع مختلفة من فيروس كورونا الجديد.



وأثبت اللقاح، الذي يمكن استخدامه على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، فعاليته "في البلدان التي ينتشر فيها عدد كبير من المتغيرات"، حسبما قال أليخاندرو كرافيوتو، رئيس مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية.



تحسين لقاحات فيروس كورونا بنهاية العام:



وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن لقاحات فيروس كورونا الموجودة حاليًا جيدة، إلا إنه من الممكن تحسينها بشكل أكبر.



وأضافت سمية سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات الحالية تتطلب تخزين في درجة حرارة محدده، واستخدام الإبر في إعطائها للمواطنين، إلا إنه من الممكن تحسينها في المستقبل بحيث لا تتطلب كل هذه الشروط، وبالتالي تتوافر بشكل أسهل للاستخدام بحلول نهاية العام الجاري.



تلقيح أكبر عدد من السكان:



وأكدت سمية سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، أن تحسين اللقاحات خلال نهاية العالم، سيتيح تلقيح عدد أكبر من سكان العالم في الوقت الذي قامت فيه حوالي 122 دولة بتلقيح سكانها فقط.



مواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا:



أوصت منظمة الصحة العالمية، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، بعد وقفه احترازيًا من قبل دول أوروبية عدة.



وقالت الصحة العالمية، إنه في هذا التوقيت، تعتبر المنظمة إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطرة، داعية إلى بمواصلة التطعيم به.



وأشارت المنظمة إلى أنها على اتصال منتظم بوكالة الأدوية الأوروبية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحصول على أحدث المعلومات حول سلامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

