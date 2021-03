الطالع الفلكي الخَمِيس 18/3/2021..مَذَاق الزَّنْجَبِيل!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى الواحدة و47 دقيقة بعد مُنتصف الليلة-فجرغدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الواحدة و51 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 9 برمهات قبطى ، 18 آذار رُومى ، 5 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (أول بأه إنّ إنتا خايف من مراتَكْ) - هُوّا فيه حَدّ مَبِيْخَافْشْ من مِرَاتُه؟ طَبْ دَا مِنْ خَافْ سِلِمْ.(زكريّا مُوافى من فيلم المُتسوّل-1983)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الحُوت تسدّس بلوتو فى الجدى - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)





الزّهرة فى برج الحُوت تقوم بتسديس بلوتو فى بُرج الجدى ،التسديس يكون بين كوكبيْن بينهما مسافة 60 درجة لاغير وعادةً يكون ميمُون مسعود العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة)يكون هذا التسديس فى أدقّ درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى السّابعة و 19 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، ماذا يعنى هذا؟





الزّهرة ترمز للعاطفة والرغبة الجنسيّة وباتصالها مع بلوتو فى بُرج الجدى الترابى الملموس (قد) تشعر أن عاطفتك هى بؤرة تفكيرك، إن كنت عازباً فأنت إما مشدود لجلسة مُبهجة مع أصدقائك، مُنغمس فى هوايتك أو تقوم بجرد لمكتبتك من طوابع البريد أو العملات، مجلات الكوميكس أو ملابسك وبذلاتك وعطورك.





إن كنت مُتزوّجاً فهذا الإتصال يرفع من رغبتك بتغيير فى أداء الواجب الزوجى (الزّهرة فى بطن الحوت تحت سطح البحر) لمستوى آخَر أكثر إرتفاعاً (بلوتو فى بُرج الجدى الهرمى الترابى)هذا الإتصال الفلكى يدعم نمط/أسلوب الماسُوشيّة والذى تكون اليد الطّولى فيه للزوجة/الزّهرة كوْن الحُوت بُرج قوّة وعلوّ الزهرة ، لِسَلامَتِكْ أنت منصوح بتنفيذ رغبات زوجتك مهما بَدَت سخيفة أو جَهّزنفسك لخدوش القطط ، فعشّ الزوجيّة لايكون هادئاً من الخارج إلا إن كان صاخباً من الدّاخل.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الثور: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الجوزاء: العين تعشق كل جميل،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج السّرطان: لاتُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، أداء الصدقات تقرّباً وشكراً لله تَعَالى من أسباب دوام الستر عليك ، فلا تبخل.





برج الأسد: ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك للآخرين ، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج العذراء: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.





برج الميزان: حافظ على أموالك بعيداً عن المُغامرات مهما كانت الإغراءات معسولة فى أذنيْك، إبتعد عن أحلام الإثراء السريع المشبوهة.





برج العقرب: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج القوس: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الجدى: دافع عن حقوقك خلال جلسة عائليّة لكن دون الغلط فى كرامة الآخرين، لكلٍ وجهة نظر فاسمع أولاً ثم فكر قبل أن تقوم بردّ لطيف ومُقنع.





برج الدّلو: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الحوت: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.