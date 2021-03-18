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بيان عاجل من الرئاسة الروسية بشأن تصريحات بايدن الأخيرة ضد بوتين

الخميس 18/مارس/2021 - 12:37 م
بوتين
بوتين
وكالات
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علقت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو باين الأخيرة بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

واعتبرت الرئاسة الروسية، في بيان لها أن التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس فلاديمير بوتين "سيئة للغاية" و"لاسابق لها".

 

ومن جابنه رد رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي، على اتهامات الرئيس الأمريكي قائلًا: "مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا".

 

وقال بايدن، في وقت سابق، إنه يجب على القيادة الروسية أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، كما أجاب بايدن بـ "نعم"، عن سؤال الصحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

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جو بايدن بوتين الرئاسة الروسية الانتخابات الامريكية أمريكا

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